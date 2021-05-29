Чемпіон світу з боксу попався на допінгу – виявлені сліди відразу трьох препаратів

За тиждень до захисту титулу Жан Паскаль попався на допінгу. Його бій проти Баду Джека скасований, а сам боксер ризикує залишитися без чемпіонського пояса

Жан Паскаль провалив тестування на допінг / Фото: Getty Images

"Регулярний" чемпіон світу за версією WBA в першій важкій вазі Жан Паскаль попався на вживанні заборонених препаратів, його реванш проти Баду Джека, який повинен був відбутися 6 червня в андеркарті бою Мейвезер – Пол, скасований.

В організмі канадця виявлені сліди відразу трьох заборонених препаратів – дростанолону, метаболіту дростанолона і епітренболона. Швидше за все, Паскаля позбавлять титулу. Проте, у боксера є право розкрити пробу B, якщо він має намір доводити свою невинність, пише vringe.com.

Що стосується Джека, то він має намір вийти на ринг 6 червня, але нового суперника йому ще не підібрали.

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Раніше ми писали, що європейські ЗМІ оббрехали Ястремську в історії з допінгом. Німецький Der Spiegel написав, що Ястремська пояснила потрапляння забороненого препарату в організм сексом зі своїм колишнім хлопцем. 33-тя ракетка світу впевнена, що її виправдають.