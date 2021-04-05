Український депутат провів борцівський спаринг з сином президента Хорватії

Срібний призер Олімпади-2016 в греко-римській боротьбі і депутат Верховної Ради Жан Беленюк розповів, що проводить спаринги з сином президента Хорватії Зоран Міланович. Політик- спортсмен стверджує, що таким чином налагоджує міждержавні взаємини.

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"Сьогодні боролися з сином Президента Хорватії Зоран Міланович. Марко займається греко-римською боротьбою, відповідно в Хорватії цей вид спорту в особливій пошані. Налагодження міждержавних взаємин прям в спортивному залі проходить саме так", – написав Беленюк в Instagram.

Нагадаємо, що в січні депутат Беленюк виграв перший турнір з 2019 року. Жану не знайшлося рівних на престижних змаганнях в Хорватії. Українець має намір виступити на Олімпіаді-2020 в Токіо, після чого повністю піде в політику.

Нагадаємо, в останній раз до цього Жан Беленюк виступав на чемпіонаті світу-2019 в Нур-Султана, де виграв "золото".

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