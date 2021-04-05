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Украинский депутат провел борцовский спарринг с сыном президента Хорватии

5 апреля, 23:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Налаживает межгосударственные взаимоотношения

Серебряный призер Олимпады-2016 в греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Жан Беленюк рассказал, что проводит спарринги с сыном президента Хорватии Зорана Милановича. Политик- спортсмен утверждает, что таким образом налаживает межгосударственные взаимоотношения.

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"Сегодня боролись с сыном Президента Хорватии Зорана Милановича. Марко занимается греко-римской борьбой, соответственно в Хорватии этот вид спорта в особом почете. Налаживание межгосударственных взаимоотношений прям в спортивном зале проходит именно так", – написал Беленюк в Instagram.

Напомним, что в январе депутат Беленюк выиграл первый турнир с 2019 года. Жану не нашлось равных на престижных соревнованиях в Хорватии. Украинец намерен выступить на Олимпиаде-2020 в Токио, после чего полностью уйдет в политику.

Напомним, в последний раз до этого Жан Беленюк выступал на чемпионате мира-2019 в Нур-Султане, где выиграл "золото".

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Жан Беленюк борьба греко-римская

Источник: Сегодня|Спорт

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