"Секунда нестриманості": Жан Беленюк потрапив до Лук'янівського СІЗО

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, депутат ВР Жан Беленюк потрапив до Лук'янівського СІЗО. Зі своєї волі.

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Беленюк зустрівся з неповнолітніми ув'язненими в рамках проєкту з "ресоціалізації засуджених осіб та життя без порушень закону".

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"Кожен може припуститися помилки у своєму житті, як то кажуть, "від суми і тюрми не зарікайся". Головне – винести правильний урок і постаратися більше не оступатися на своєму шляху до досягнення успіху в житті!"

"Особисто знаю випадки, коли секунда нестриманості або необдуманості ламала кар'єру і життя перспективним чемпіонам"

"Спілкувалися ми на різні теми: про спорт і його роль у житті, культуру в різних країнах світу, життєві ситуації і досвід. Хлопці розповіли про своє життя, інтереси, і, до речі, майже всі раніше займалися різними видами спорту!"

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"Мені вони пообіцяли, що повернувшись до звичного ритму життя, знову підуть на спортивні секції. Зараз у них є можливість грати в футбол, теніс, коротше кажучи, тримати себе в формі", – написав у себе в Instagram Жан Беленюк

Раніше ми писали, що в Лук'янівському СІЗО побували Алієв і Мілевський. "Граємо з малолітками в футбол. Місце, звичайно, не дуже", – зізнавався під час перебування там Алієв.

Алієв і Мілевський. Лук'янівка. СІЗО Відео: Instagram

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