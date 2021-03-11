"Секунда несдержанности": Жан Беленюк попал в Лукьяновское СИЗО

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат ВР Жан Беленюк угодил в Лукьяновское СИЗО. По своей воле.

Реклама

Беленюк встретился с несовершеннолетними заключенными в рамках проекта по "ресоциализации осужденных лиц и жизни без нарушений закона".

Читайте также: Беленюка вызвали на драку за путевку на Олимпиаду

"Каждый может допустить ошибку в своей жизни, как говорится, "от сумы да тюрьмы не зарекайся". Главное – вынести правильный урок и постараться больше не оступаться на своем пути к достижению успеха в жизни!"

"Лично знаю случаи, когда секунда несдержанности или необдуманности ломала карьеру и жизни перспективным чемпионам"

"Общались мы на разные темы: про спорт и его роль в жизни, культуру в разных странах мира, жизненные ситуации и опыт. Парни рассказали про свою жизнь, интересы, и, кстати, практически все раньше занимались разными видами спорта!"

Реклама

"Мне они пообещали, что вернувшись к привычному ритму жизни, снова пойдут на спортивные секции. Сейчас у них есть возможность играть в футбол, теннис, короче говоря, держать себя в форме", – написал у себя в Instagram Жан Беленюк

Ранее мы писали, что в Лукьяновское СИЗО попали Алиев и Милевский. "Играем с малолетками в футбол. Место, конечно, не очень", – признавался во время пребывания там Алиев.

Алиев и Милевский. Лукьяновка. СИЗО Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама