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"Секунда несдержанности": Жан Беленюк попал в Лукьяновское СИЗО

11 марта, 07:13

Олег Люлька Олег Люлька

Спортсмен провел день с несовершеннолетними заключенными

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат ВР Жан Беленюк угодил в Лукьяновское СИЗО. По своей воле.

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Беленюк встретился с несовершеннолетними заключенными в рамках проекта по "ресоциализации осужденных лиц и жизни без нарушений закона".

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"Каждый может допустить ошибку в своей жизни, как говорится, "от сумы да тюрьмы не зарекайся". Главное – вынести правильный урок и постараться больше не оступаться на своем пути к достижению успеха в жизни!"

"Лично знаю случаи, когда секунда несдержанности или необдуманности ломала карьеру и жизни перспективным чемпионам"

"Общались мы на разные темы: про спорт и его роль в жизни, культуру в разных странах мира, жизненные ситуации и опыт. Парни рассказали про свою жизнь, интересы, и, кстати, практически все раньше занимались разными видами спорта!"

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"Мне они пообещали, что вернувшись к привычному ритму жизни, снова пойдут на спортивные секции. Сейчас у них есть возможность играть в футбол, теннис, короче говоря, держать себя в форме", – написал у себя в Instagram Жан Беленюк

Ранее мы писали, что в Лукьяновское СИЗО попали Алиев и Милевский. "Играем с малолетками в футбол. Место, конечно, не очень", – признавался во время пребывания там Алиев.

Алиев и Милевский. Лукьяновка. СИЗО Видео: Instagram

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лукьяновское сизо спортсмен Жан Беленюк
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