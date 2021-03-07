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Беленюка вызвали на драку за путевку на Олимпиаду

7 марта, 00:01

Олег Люлька Олег Люлька

Семен Новиков хочет по справедливости определить, кто достоин представить Украину в Токио

Чемпион Европы-2020 по греко-римской борьбе Семен Новиков требует проведения отборочной схватки за путевку на Олимпиаду в Токио от Украины с двукратным чемпионом мира депутатом ВР Жаном Беленюком, несмотря на наличие у того олимпийской лицензии.

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Об этом 23-летний харьковчанин Новиков сообщил у себя в Instagram, в качестве обоснованности своих претензий на битву с Беленюком заявив, что именно таким образом решили поступить в Иране.

"Очень интересная ситуация, лидер сборной Ирана поборется за право выступить в Токио. Чемпион Олимпиады-2016 и двукратный чемпион мира Хасан Яздани примет участие в отборе за место в олимпийской сборной Ирана. Именно Яздани завоевал олимпийскую лицензию, выиграв чемпионат мира-2019 в Нур-Султане в весе до 86 кг по вольной борьбе. Теперь ему, несмотря на его регалии, предстоит доказывать, что он заслуживает права воспользоваться им же добытой лицензией. Конкурент у него только один – двукратный победитель первенств мира U-23 Камран Гасемпур. Они неоднократно встречались друг с другом, и всегда побеждал Яздани, правда, все их поединки проходили в упорной борьбе и завершались с разницей в один-два балла"

"Идентичная ситуация и в весе 87 кг в Украине, только вот о справедливом отборе пока ничего не слышно. Последний раз мы с Жаном Беленюком встречались на соревнованиях 01.02.2019, уже больше двух лет прошло с того момента", – написал Семенов

Семен Новиков и Жан Беленюк

Семен Новиков и Жан Беленюк / Фото: Instagram

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Отметим, что многие фолловеры Новикова в комментариях под постом пишут, что "Жан сильнее", но "должен доказать это в личной схватке – так будет справедливо".

Впрочем, состоится ли такая схватка, большой вопрос. По крайней мере, пока сам Жан отмалчивается. Ранее же Беленюк давал понять, что встречаться с Новиковым на ковре для определения путевки на ОИ не намерен. "Я завоевал лицензию и я должен ехать туда", – говорил Беленюк.

Олимпиада в Токио, перенесенная с 2020 года из ситуации с коронавирусом, должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Олимпиада-2020 Жан Беленюк борьба греко-римская Семен Новиков

Источник: Сегодня|Спорт

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