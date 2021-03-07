Беленюка викликали на бій за путівку на Олімпіаду

Чемпіон Європи-2020 з греко-римської боротьби Семен Новиков вимагає проведення відбіркової сутички за путівку на Олімпіаду в Токіо від України з дворазовим чемпіоном світу депутатом ВР Жаном Беленюк, незважаючи на наявність у того олімпійської ліцензії.

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Про це 23-річний харків'янин Новиков повідомив у себе в Instagram, обґрунтовуючи свої претензії на битву з Беленюком тим, що саме в такий спосіб вирішили вчинити в Ірані.

"Дуже цікава ситуація, лідер збірної Ірану побореться за право виступити в Токіо. Чемпіон Олімпіади-2016 і дворазовий чемпіон світу Хасан Яздані візьме участь у відборі за місце в олімпійській збірній Ірану. Саме Яздані завоював олімпійську ліцензію, вигравши чемпіонат світу-2019 в Нур-Султані у вазі до 86 кг з вільної боротьби. Тепер йому, незважаючи на його регалії, належить доводити, що він заслуговує права скористатися ним же здобутою ліцензією. Конкурент у нього тільки один – дворазовий переможець першостей світу U-23 Камран Гасемпур. Вони неодноразово зустрічалися один з одним, і завжди перемагав Яздані, правда, всі їхні поєдинки відбувалися у впертій боротьбі і завершувалися з різніцею в один-два бали"

"Ідентична ситуація і у вазі 87 кг в Україні, тільки ось про справедливий відбір поки нічого не чутно. Востаннє ми з Жаном Беленюком зустрічалися на змаганнях 01.02.2019, вже понад два роки минуло відтоді", – написав Семенов

Семен Новиков і Жан Беленюк / Фото: Instagram

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Відзначимо, що багато фоловерів Новикова в коментарях під постом пишуть, що "Жан сильніший", але "повинен довести це в особистій сутичці – так буде справедливо".

Утім, сумнівно, що така сутичка відбудеться. Принаймні, поки сам Жан відмовчується. Раніше ж Беленюк давав зрозуміти, що зустрічатися з Новиковим на килимі для визначення путівки на ОІ не має наміру. "Я завоював ліцензію, і я маю їхати туди", – казав Беленюк.

Олімпіада в Токіо, перенесена з 2020 року через ситуацію з коронавірусом, має відбутися з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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