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"Красота, волшебство и мудрость": как украинский спорт отмечает 8 Марта

8 марта, 15:12

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Прекрасный пол демонстрирует свою красоту, а мужчины говорят о роли женщины

Сегодня отмечается Международный женский день. По-разному к нему относятся и в Украине, но многие наши спортсмены не забыли отметить этот праздник. Например, супруга Усика и ее сексуальный фотограф похвастались новыми кадрами.

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Юная украинская теннисистка Марта Костюк поражает не только способностями на корте, но и женственностью. С 8 Марта киевлянка поздравила своим фото в приглушенных тонах.

Более скромными вышли поздравления у одной из лучших спортсменок страны – дзюдоистки Дарьи Белодед.

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Борец-депутат Жан Беленюк опубликовал фото с мамой и бабушкой, признавшись, что женщины с самого детства играли ключевую роль в его жизни. И пожелал оставаться волшебными, мудрыми, красивыми и цветущими. Кстати, пожелания он писал на украинском языке.

Свежеиспеченная чемпионка Европы в прыжках в длину Марина Бех-Романчук сейчас возвращается из Польши. Зато ее муж, пловец Михаил Романчук, рассказал, что старается радовать жену независимо от того, какой день на дворе.

Футболист сборной и "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался любимой в своих чувствах на ее фотографии.

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А супруга форварда Артема Кравца сама показала себя в соблазнительном виде и собрала советы подруг, чего хотят женщины от мужчин.

Боксер Александр Усик и сам увлекся чтением необычной литературы.

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Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко поздравил емкой фразой: "Те, жизнь с которыми ярче".

Читайте также: Чем удивить любимых на 8 Марта.

Смотрите сюжет об отношении к 8 Марта:

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фото футбол теннис 8 Марта Жан Беленюк Анна Кравец Марта Костюк
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