Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)

"Место, конечно, не очень", – признаются футболисты

Знаменитые в прошлом футболисты киевского "Динамо" Александр Алиев и Артем Милевский попали в Лукьяновское СИЗО. Как рассказал Алиев, они приехали "поздравить находящихся там пацанов с Днем Святого Николая", а заодно записать контент для YouTube-канала.

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"Побывали на "Лукьяновке" в СИЗО у пацанов. Играем с малолетками в футбол. Место, конечно, не очень", – признается Алиев.

Алиев и Милевский. Лукьяновка. СИЗО Видео: Instagram

"По "Лукьяновке" иду. Вот они, "хаты" все. Вот такая здесь жизнь", – прокомментировал еще одно видео из коридоров СИЗО у себя в Instagram Алиев.

Алиев. Лукьяновка. СИЗО Видео: Instagram

Подписчики Алиева по-разному отреагировали на его с Милевским визит в СИЗО.

"Красавцы!" – пишут одни.

"Санек, вы с Милей как эти двое из фильма "Один дома", как их там, Гарри и Марвин. Хахахаха!", "Вы тут как свои", – отмечают другие фолловеры Алиева.

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Ранее Милевский рассказал, как "после загула "мусора" заложили их с Алиевым Суркису – тот грозился вывезти в лес".

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