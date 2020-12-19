Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)

Знаменитые в прошлом футболисты киевского "Динамо" Александр Алиев и Артем Милевский попали в Лукьяновское СИЗО. Как рассказал Алиев, они приехали "поздравить находящихся там пацанов с Днем Святого Николая", а заодно записать контент для YouTube-канала.
Читайте также: Милевский высказался о возвращении в чемпионат Украины: "Почему бы и нет"
"Побывали на "Лукьяновке" в СИЗО у пацанов. Играем с малолетками в футбол. Место, конечно, не очень", – признается Алиев.
"По "Лукьяновке" иду. Вот они, "хаты" все. Вот такая здесь жизнь", – прокомментировал еще одно видео из коридоров СИЗО у себя в Instagram Алиев.
Подписчики Алиева по-разному отреагировали на его с Милевским визит в СИЗО.
"Красавцы!" – пишут одни.
"Санек, вы с Милей как эти двое из фильма "Один дома", как их там, Гарри и Марвин. Хахахаха!", "Вы тут как свои", – отмечают другие фолловеры Алиева.
Читайте также: Алиев снова взялся за бутылку: видео с яхты
Ранее Милевский рассказал, как "после загула "мусора" заложили их с Алиевым Суркису – тот грозился вывезти в лес".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк