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Депутат Беленюк показал, как идет стройка бассейна и спортзала

9 марта, 20:42

Елена Павлова Елена Павлова

Скоро в Конче-Заспе появится новый объект для спортсменов

В последнее время в Украине возводится все больше спортивных объектов. Сегодня мы рассказывали о 400 миллионах гривен на Дворец спорта в Чернигове. А теперь чемпион мира по греко-римской борьбе и депутат ВР Украины Жан Беленюк показал, как идет строительство нового зала на олимпийской базе в Конче-Заспе.

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"Помните, я показывал вам фундамент потенциального зала в Олимпийском учебно-спортивном центре "Конча-Заспа"? На первом фото – октябрь 2020 года, на втором – март 2021-го. Рад видеть, что строительные работы над большим спортивным залом нескольких видов спорта идут очень активно, и уже готовится закладка фундамента под бассейн", – пишет Беленюк в Facebook.

Ранее Беленюка вызвали на драку за путевку на Олимпиаду. Семен Новиков хочет по справедливости определить, кто достоин представить Украину этим летом в Токио-2020. В прошлом году Новиков выиграл чемпионат Европы.

Смотрите, как Беленюк водит машину в снегопад

Жан Беленюк в снегопад едет за рулем

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строительство конча заспа зал Жан Беленюк борьба греко-римская Олимпийская база борец
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