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Депутат Беленюк показав, як триває будівництво басейну та спортзалу

9 березня, 20:42

Олена Павлова Олена Павлова

Скоро в Кончі-Заспі з'явиться новий об'єкт для спортсменів

Останнім часом в Україні споруджують все більше спортивних об'єктів. Сьогодні ми розповідали про 400 мільйонів гривень на Палац спорту в Чернігові. А тепер чемпіон світу з греко-римської боротьби і депутат ВР України Жан Беленюк показав, як триває будівництво нового залу на олімпійській базі в Кончі-Заспі.

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"Пам'ятаєте, я показував вам фундамент потенційного залу в Олімпійському навчально-спортивному центрі "Конча-Заспа"? На першому фото – жовтень 2020 року, на другому — березень 2021-го. Радий бачити, що будівельні роботи над великим спортивним залом для декількох видів спорту йдуть дуже активно, та вже готується закладання фундаменту під басейн", – пише Беленюк у Facebook

Раніше Беленюка викликали на бійку за путівку на Олімпіаду. Семен Новіков хоче по справедливості визначити, хто гідний представляти Україну цього літа в Токіо-2020. Минулого року Новіков виграв чемпіонат Європи.

Дивіться, як Беленюк водить машину в сніг

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будівництво конча заспа зал Жан Беленюк боротьба греко-римська Олімпійська база борець
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