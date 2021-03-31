Гора м'язів: Беленюк похвалився готовністю до пляжного сезону

Борець-депутат на цьому знімку цілком може зійти за бодібілдера

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, депутат ВР Жан Беленюк похвалився мускулатурою, якою незабаром буде козиряти на пляжі. Фотографією з кубиками спортсмен-політик поділився у себе в Instagram.

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"Ну що, хлопці, скоро стартує пляжний сезон, тож час вмикатися", – підписав 30-річний Беленюк знімок, як він нарощує м'язи за допомогою гантелей. До того ж Жан зауважив, що статурі, як у бодібілдера, зобов'язаний біодобавкам угорського виробництва

Раніше Беленюка викликали на бій за путівку на Олімпіаду. Чемпіон Європи-2020 Семен Новиков хоче в особистій сутичці з Жаном визначити, хто гідний представляти Україну в Токіо.

Реклама Семен Новиков і Жан Беленюк / Фото: Instagram

Однак у збірній України заявили, що цієї сутички не буде, в Токіо виступить Беленюк, а Новиков зможе претендувати на участь в найближчих Іграх лише за умови, що Жан зазнає травми.

Олімпіада в Токіо, перенесена з 2020 року через ситуацію з коронавірусом, має відбутися з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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