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Україна бореться за олімпійські путівки: хто бере участь і де дивитися

18 березня, 14:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

13 наших спортсменів поїхало на кваліфікаційний турнір

У четвер, 18 березня в Будапешті стартує олімпійський кваліфікаційний турнір по боротьбі. У ньому візьме участь 280 спортсменів з 35 країн Європи. Чому він важливий спробуємо розібратися.

Що за турнір?

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Кваліфікаційний європейський турнір стане третім за рахунком з серії відбіркових змагань на Олімпіаду. Двоє кращих борців в кожній ваговій категорії отримають право на участь в Іграх в Токіо-2020.

Нагадаємо, що борці, які фінішували в першій шістці на чемпіонаті світу-2019 в Нур-Султані (Казахстан) і в топ-2 на Панамериканському олімпійському кваліфікаційному турнірі, вже заробили свої путівки на Ігри.

Як там наші?

Від України місце на Олімпіаді собі вже гарантували – Ленур Теміров, Жан Беленюк, Олександр Хоцяновський, Оксана Лівач і Алла Черкасова.

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Ще 13 борців мають шанси взяти путівки в Будапешті. Збірна України на ліцензійний турнір поїхала в такому складі.

Чоловіки. Вільна боротьба

  • 57 кг – Андрій Яценко
  • 65 кг – Василь Шуптар
  • 74 кг – Денис Павлов
  • 86 кг – Мухамед Алієв
  • 97 кг – Магамед Закарі

Чоловіки. Греко-римська боротьба

  • 67 кг – Артур Політаєв
  • 77 кг – Ярослав Фільчаков
  • 97 кг – Олександр Шишман
  • 130 кг – Микола Кучмій

Жінки

  • 53 кг – Марія Винник
  • 57 кг – Аліна Грушина
  • 62 кг – Ірина Коляденко
  • 76 кг – Алла Белінська

Де дивитись?

Всі найцікавіші сутички турніру покаже телеканал XSPORT. Розклад трансляцій:

  • 19 березня – 13:50
  • 20 березня – 1:00
  • 21 березня – 00:10
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Крім того, в прямому ефірі всі поєдинки можна буде подивитися на порталі XSPORT.ua, а також на офіційному ютуб-каналі XSPORT.

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