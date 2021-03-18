Україна бореться за олімпійські путівки: хто бере участь і де дивитися

У четвер, 18 березня в Будапешті стартує олімпійський кваліфікаційний турнір по боротьбі. У ньому візьме участь 280 спортсменів з 35 країн Європи. Чому він важливий спробуємо розібратися.
Що за турнір?
Кваліфікаційний європейський турнір стане третім за рахунком з серії відбіркових змагань на Олімпіаду. Двоє кращих борців в кожній ваговій категорії отримають право на участь в Іграх в Токіо-2020.
Нагадаємо, що борці, які фінішували в першій шістці на чемпіонаті світу-2019 в Нур-Султані (Казахстан) і в топ-2 на Панамериканському олімпійському кваліфікаційному турнірі, вже заробили свої путівки на Ігри.
Як там наші?
Від України місце на Олімпіаді собі вже гарантували – Ленур Теміров, Жан Беленюк, Олександр Хоцяновський, Оксана Лівач і Алла Черкасова.
Ще 13 борців мають шанси взяти путівки в Будапешті. Збірна України на ліцензійний турнір поїхала в такому складі.
Чоловіки. Вільна боротьба
- 57 кг – Андрій Яценко
- 65 кг – Василь Шуптар
- 74 кг – Денис Павлов
- 86 кг – Мухамед Алієв
- 97 кг – Магамед Закарі
Чоловіки. Греко-римська боротьба
- 67 кг – Артур Політаєв
- 77 кг – Ярослав Фільчаков
- 97 кг – Олександр Шишман
- 130 кг – Микола Кучмій
Жінки
- 53 кг – Марія Винник
- 57 кг – Аліна Грушина
- 62 кг – Ірина Коляденко
- 76 кг – Алла Белінська
Де дивитись?
Всі найцікавіші сутички турніру покаже телеканал XSPORT. Розклад трансляцій:
- 19 березня – 13:50
- 20 березня – 1:00
- 21 березня – 00:10
Крім того, в прямому ефірі всі поєдинки можна буде подивитися на порталі XSPORT.ua, а також на офіційному ютуб-каналі XSPORT.
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