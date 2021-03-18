Україна бореться за олімпійські путівки: хто бере участь і де дивитися

У четвер, 18 березня в Будапешті стартує олімпійський кваліфікаційний турнір по боротьбі. У ньому візьме участь 280 спортсменів з 35 країн Європи. Чому він важливий спробуємо розібратися.

Що за турнір?

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Кваліфікаційний європейський турнір стане третім за рахунком з серії відбіркових змагань на Олімпіаду. Двоє кращих борців в кожній ваговій категорії отримають право на участь в Іграх в Токіо-2020.

Нагадаємо, що борці, які фінішували в першій шістці на чемпіонаті світу-2019 в Нур-Султані (Казахстан) і в топ-2 на Панамериканському олімпійському кваліфікаційному турнірі, вже заробили свої путівки на Ігри.

Як там наші?

Від України місце на Олімпіаді собі вже гарантували – Ленур Теміров, Жан Беленюк, Олександр Хоцяновський, Оксана Лівач і Алла Черкасова.

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Ще 13 борців мають шанси взяти путівки в Будапешті. Збірна України на ліцензійний турнір поїхала в такому складі.

Чоловіки. Вільна боротьба

57 кг – Андрій Яценко

– Андрій Яценко 65 кг – Василь Шуптар

– Василь Шуптар 74 кг – Денис Павлов

– Денис Павлов 86 кг – Мухамед Алієв

– Мухамед Алієв 97 кг – Магамед Закарі

Чоловіки. Греко-римська боротьба

67 кг – Артур Політаєв

– Артур Політаєв 77 кг – Ярослав Фільчаков

– Ярослав Фільчаков 97 кг – Олександр Шишман

– Олександр Шишман 130 кг – Микола Кучмій

Жінки

53 кг – Марія Винник

– Марія Винник 57 кг – Аліна Грушина

– Аліна Грушина 62 кг – Ірина Коляденко

– Ірина Коляденко 76 кг – Алла Белінська

Де дивитись?

Всі найцікавіші сутички турніру покаже телеканал XSPORT. Розклад трансляцій:

19 березня – 13:50

– 13:50 20 березня – 1:00

– 1:00 21 березня – 00:10

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Крім того, в прямому ефірі всі поєдинки можна буде подивитися на порталі XSPORT.ua, а також на офіційному ютуб-каналі XSPORT.

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