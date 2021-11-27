Вбийте у собі слабака! Усик звернувся до спортсменів

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усик розповів чому не варто виявляти агресію спортсменам.
Читайте також: Ф'юрі – готуйся! Усік зробив гучну заяву
"Я вважаю, всі бойові види спорту не повинні будити агресію. Не повинно бути безглуздої агресії, коли спортсмен хвалиться своєю злістю. Це все дурниці та забобони.
Ви тренуєтеся не для того, щоб когось побити, а для того, щоб бути вищим у змаганнях. Вбити у собі слабака і невпевнену в собі людину", – цитує Усика Fightnews.info.
Нагадаємо, що найближчий бій Олександр Усик має провести з Ентоні Джошуа. На проведення реваншу претендують Велика Британія, Київ та Близький Схід. Терміни проведення бою – квітень наступного року.
Далі по темі
До речі, нещодавно Усика розіграли із цигарками на дні народження мільярдера.
November 24, 2021
Читайте також:
- У нас була афіша, спонсори: від Берінчика втік суперник крутіше за Ломаченко
- Якщо вдруге програє Усику – має завершити кар'єру: над Джошуа нависла загроза
- Ф'юрі цікаві лише два бої: він сказав, із ким
- Отримав від Кличка: Володимир побив росіянина
- Погані актори: російські боксери зганьбилися з награною бійкою для розкручування бою