Убейте в себе слабака! Усик обратился к спортсменам

Украинский боксер считает недопустимым проявлять излишнюю агрессию и злость в спортивных соревнованиях

Александр Усик - чемпион супертяжелого веса / Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBО Александр Усик рассказал почему не стоит проявлять агрессию спортсменам.

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"Я считаю, все боевые виды спорта не должны будить агрессию. Не должно быть бессмысленной агрессии, когда спортсмен хвастается своей злостью. Это все глупости и предрассудки. Вы тренируетесь не для того, чтобы кого-то побить, а для того, чтобы быть выше в соревнованиях. Убить внутри себя слабака и неуверенного в себе человека", – цитирует Усика Fightnews.info.

Напомним, что ближайший бой Александр Усик должен провести с Энтони Джошуа. На проведение реванша претендуют Великобритания, Киев и Ближний Восток. Сроки проведения схватки март – апрель следующего года.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Кстати, недавно Усика разыграли с сигаретами на дне рождения миллиардера.