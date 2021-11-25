Отримав від Кличка: Володимир побив росіянина

Російський суперважковаговик Євген Орлов на прізвисько Молекула пекла розповів, як йому дісталося від Володимира Кличка 2012 року

Євген Орлов і Володимир Кличко / Фото: Getty Images, Instagram

Володимир Кличко завершив кар'єру ще 2017-го, але спогади навіть не про бої, а про спаринги з ним досі доводять до сказу його колишніх візаві.

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"Найжорсткіший спаринг у мене був з Володею Кличком, – розповів російський суперважковаговик Євген Орлов, зріст якого становить 207 см. – Це було перед його поєдинком з Маріушем Вахом у 2012 році. Він встромляв у мене джеби, бив дуже швидко. Я його почав поважати, як у тому ролику: "Якось мене натріскали, і всіх почав поважати".

"Дуже хороший боксер", – додав про Кличка Орлов в інтерв'ю каналу Ушатайка.

Володимир Кличко / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, що Володимир Кличко зав'язав із профі-боксом після поразки від Ентоні Джошуа 2017-го, але не виключає повернення до рингу.

Українцю не дає спокою рекорд Джорджа Формана, який у 45 років став найвіковішим чемпіоном світу у надважкій вазі. А Володимиру Кличку нині саме 45.