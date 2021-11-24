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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Погані актори: російські боксери зганьбилися з награною бійкою для розкручування бою

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
24 листопада, 18:45
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Сьогодні в Москві відбудеться дебют у боксі чемпіон світу з тайського боксу Гаджі Наврузова, який побореться з досвідченим Євгеном Орловим
Наврузов і Орлов влаштували цирк під час дуелі поглядів
Наврузов і Орлов влаштували цирк під час дуелі поглядів

Напередодні бою відбулася традиційна дуель поглядів боксерів, яку учасники бою перетворили на циркову виставу.

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Спортсмени вирішили підігріти градус перед боєм і влаштували погано зіграну бійку.

Як тільки вони зійшлися, Орлов штовхнув Наврузова в груди, а той спробував ударити його кулаком, але схибив, а потім бійці злилися в обіймах, як якісь школярі.

Присутні з усією серйозністю намагалися їх розборонити, але награність видавали посмішки на їхніх обличчях.

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Реакція фанатів на невдалу гру:

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Наврузов відомий виступам у кулачних боях у лізі Top Dog FC, також він є чемпіоном світу з тайського боксу, а ще на професійному рівні грав у футбол.

43-річний Орлов провів на професійному рингу 34 поєдинки – 17 разів переміг, 16 боїв програв та один бій звів унічию. Він боксував проти таких суперників як Кубрат Пулєв, В'ячеслав Глазков, Жоан Дюопа, Алекс Леапаї, Роберт Хеленіус, Франческо П'янета.

А ще Орлов виступав як спаринг партнера Володимир Кличко, коли українець готувався до поєдинку проти польського гіганта Маріуша Ваха.

Раніше ми писали, що скандальний чемпіон звинуватив українця в божевіллі. Ексчемпіон у надважкій вазі за версією WBO Шеннон Бріггс захоплений фізичними даними Олександра Усика і заявив, що решті боксерів з ним не варто тягатися.

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