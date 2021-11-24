Плохие актеры: российские боксеры опозорились с наигранной дракой для раскрутки боя

Сегодня в Москве состоится дебют в боксе чемпион мира по тайскому боксу Гаджи Наврузова, который сразится с опытным Евгением Орловым

Наврузов и Орлов устроили цирк на дуэли взглядов

Накануне боя состоялась традиционная дуэль взглядов боксеров, которую участники боя превратили в цирковое представление.

Читайте также: Усика разыграли с сигаретами на дне рождения миллиардера (видео)

Реклама

Спортсмены решили подогреть градус перед боем и устроили плохо сыгранную потасовку.

Как только они сошлись, Орлов толкнул Наврузова в грудь, а тот попытался ударить его кулаком, но промахнулся, а затем бойцы слились в объятиях, как какие-то школьники.

Присутствующие со всей серьезностью пытались их разборонить, но наигранность выдавали улыбки на их лицах.

Реклама

Реакция фанатов на неудачную игру:

Реклама

Наврузов известен выступлениям в кулачных боях в лиге Top Dog FC, также он является чемпионом мира по тайскому боксу, а еще на профессиональном уровне играл в футбол.

43-летний Орлов провел на профессиональном ринге 34 поединка – 17 раз победил, 16 боев проиграл и один бой свел вничью. Он боксировал против таких соперников как Кубрат Пулев, Вячеслав Глазков, Жоан Дюопа, Алекс Леапаи, Роберт Хелениус, Франческо Пьянета.

А еще Орлов выступал в качестве спарринг партнера Владимир Кличко, когда украинец готовился к поединку против польского гиганта Мариуша Ваха.

Ранее мы писали, что скандальный чемпион обвинил украинца в безумии. Экс-чемпион в супертяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс восхищен физическими данными Александра Усика и заявил, что остальным боксерам с ним не стоит тягаться.