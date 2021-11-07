7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос 1
Шахтар 3
7 листопада 17:00
Зоря 3
Верес 0
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! 💉 Депутати - антивакцинатори Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🎡 Перестановки у Кабміні
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

У нього стиль Мейвезера, чекаємо на олімпійське золото! Прогноз для української сенсації ЧС

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
7 листопада, 19:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський назвав головні козирі 19-річного чемпіона світу Юрія Захарєєва та високо оцінив його перспективи на ОІ-2024
Мейвезер і Захарєєв
Мейвезер і Захарєєв / Фото: Getty Images

Напередодні українець Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу серед любителів у Белграді, здолавши у поєдинку за золото у ваговій категорії 71 кг росіянина Вадима Мусаєва.

А 2024-го Захарієву до снаги стати олімпійським чемпіоном Парижа.

Реклама

Таку заяву зробив екснаставник збірної України з боксу Дмитро Сосновський, який порівняв 19-річного Захарєєва із найбагатшим боксером світу – доларовим мільярдером Флойдом Мейвезером.

Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

"Приємно, що Захареєв виправдовує мої сподівання. Раніше я стверджував, що на Одещині виховали дуже сильного атлета Юрія Захарєєва, який боксує в стилі непереможного американця Флойда Мейвезера".

Захарєєв здолав Мусаєва
Захарєєв здолав Мусаєва / Фото: Getty Images

Реклама

"Захарєєв – міцний фізично, у нього чудова реакція. Поцілити в Юрія дуже складно. Він креативний на початковій стадії атак. Вміє тримати удар, коли пропускає, прагне одразу відповісти серіями, щоб надолужити втрачене", – наводить слова Сосновського Meta-ratings.

Юрій Захарєєв
Юрій Захарєєв

"Серед його шести поєдинків на ЧС у Белграді мені найбільше запам'ятався бій за вихід до півфіналу – з казахом Асланбеком Шимбергеновим, який чинив опір. Перемога Захарєєва у фіналі над росіянином Вадимом Мусаєвим сумнівів не викликала".

Українець Захарєєв здолав у фіналі Мусаєва з РФ
Українець Захарєєв здолав у фіналі Мусаєва з РФ / Фото: Getty Images

"Важливо, що Юрій швидко прогресує. Саме із ним можна пов'язувати надії на олімпійське золото", – вважає Сосновський.

Раніше ми писали, що за золото ЧС-2021 Захарєєв отримає 100 тисяч доларів, це понад 2,6 млн гривень.

Реклама

Юрій Захарєєв і Василь Ломаченко
Юрій Захарєєв і Василь Ломаченко / Фото: Reuters, Instagram

При цьому у 19 років Захарєєв став наймолодшим в історії українським чемпіоном світу з боксу. Символічно, що Юрій перевершив досягнення свого земляка з Білгород-Дністровського Василя Ломаченка, який перший зі своїх двох титулів чемпіона світу серед аматорів, у Мілані-2009, виграв у 21 рік.

ВІДЕО ЗОЛОТОГО БОЮ ЗАХАРЄЄВА

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Італія

12 лист

19:45

Швейцарія

1.62

4.08

6.50

Боснія і Герцеговина

13 лист

14:00

Фінляндія

2.05

3.50

4.14

Франція

13 лист

19:45

Казахстан

1.06

15.0

61.0
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Верес
14
12:15
19
8
Металіст 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
13
9:20
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Неділя, 7 листопада
0:1
Відео Про матч
1:3
Дивись на:
3:0
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти