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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Став мільйонером! Скільки дадуть українцеві Захарєєву за золото ЧС з боксу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
6 листопада, 22:34
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Декласувавши росіянина Вадима Мусаєва у фіналі вагової категорії до 71 кг, українець Юрій Захарєєв заробив чималу суму
Захарєєв став чемпіоном світу, здолавши Мусаєва з РФ
Захарєєв став чемпіоном світу, здолавши Мусаєва з РФ / Фото: Getty Images

У суботу, 6 листопада, 19-річний українець Юрій Захарєєв приніс Україні золото чемпіонату світу з боксу.

Здолавши у фіналі у Белграді одноголосним рішенням суддів росіянина Вадима Мусаєва, український боксер заробив солідні призові.

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Справа в тому, що у Белграді-2021, вперше за 75-річну історію Міжнародної асоціації боксу (AIBA), призерам світової першості передбачили від AIBA грошові винагороди.

Чемпіонам світу – по 100 000 доларів США, срібним призерам – по 50 000, а бронзовим – по 25 000. Загальний призовий фонд турніру склав2,6 млн доларів.

Отже, Захарєєв поповнив свій рахунок на 100 тисяч доларів, це понад 2,6 млн гривень.

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Захарєєв здолав Мусаєва
Захарєєв здолав Мусаєва / Фото: Getty Images

Юрій Захарєєв
Юрій Захарєєв

Зазначимо, що таку ж суму, 100 тисяч доларів, Василь Ломаченко отримав за перший у своїй кар'єрі бій на профі-рингу, в якому 2013 року він здолав нокаутом мексиканця Хосе Раміреса.

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Стільки ж, 100 тисяч доларів, Ломаченку заплатили за олімпійське золото-2012.

Юрій Захарєєв і Василь Ломаченко
Юрій Захарєєв і Василь Ломаченко / Фото: Reuters, Instagram

Нагадаємо, у 19 років Захарєєв став наймолодшим в історії українським чемпіоном світу з боксу. Символічно, що Юрій перевершив досягнення свого земляка з Білгород-Дністровського Василя Ломаченка, який перший зі своїх двох титулів чемпіона світу серед аматорів, у Мілані-2009, виграв у 21 рік.

ВІДЕО ЗОЛОТОГО БОЮ ЗАХАРЄЄВА

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