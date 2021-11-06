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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Стал миллионером! Сколько дадут украинцу Захарееву за золото ЧМ по боксу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
6 ноября, 22:34
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Деклассировав россиянина Вадима Мусаева в финале весовой категории до 71 кг, украинец Юрий Захареев заработал приличную сумму
Захареев стал чемпионом мира, победив Мусаева из РФ
Захареев стал чемпионом мира, победив Мусаева из РФ / Фото: Getty Images

В субботу, 6 ноября, 19-летний украинец Юрий Захареев принес Украине золото чемпионата мира по боксу.

Одолев в финале в Белграде единогласным решением судей россиянина Вадима Мусаева, украинский боксер заработал солидные призовые.

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Дело в том, что в Белграде-2021, впервые за 75-летнюю историю Международной ассоциации бокса (AIBA), призерам мирового первенства предусмотрели от AIBA денежные вознаграждения.

Чемпионам мира – по 100 000 долларов США, серебряным призерам – по 50 000, а бронзовым – по 25 000. Общий призовой фонд турнира составил 2,6 млн долларов.

Таким образом Захареев пополнил свой счет на 100 тысяч долларов, это свыше 2,6 млн гривен.

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Захареев победил Мусаева
Захареев победил Мусаева / Фото: Getty Images

Юрий Захареев
Юрий Захареев

Отметим, что такую же сумму, 100 тысяч долларов, Василий Ломаченко получил за первый в своей карьере бой на профи-ринге, в котором в 2013 году он одолел нокаутом мексиканца Хосе Рамиреса.

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Столько же, $100 тысяч, Ломаченко заплатили за олимпийское золото-2012.

Юрий Захареев и Василий Ломаченко
Юрий Захареев и Василий Ломаченко / Фото: Reuters, Instagram

Напомним, в 19 лет Захареев стал самым молодым в истории украинским чемпионом мира по боксу. Символично, что Юрий превзошел достижение своего земляка из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко, который первый из своих двух титулов чемпиона мира среди любителей, в Милане-2009, выиграл в 21 год.

ВИДЕО ЗОЛОТОГО БОЯ ЗАХАРЕЕВА

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