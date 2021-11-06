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Захарєєв побив рекорд Ломаченка: таких українців світ ще не знав

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
6 листопада, 22:01
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Юрій Захарєєв став наймолодшим українським чемпіоном світу з боксу серед любителів, перевершивши досягнення Василя Ломаченка
Юрій Захарєєв і Василь Ломаченко
Юрій Захарєєв і Василь Ломаченко / Фото: Reuters, Instagram

Перемога Юрія Захарєєва на чемпіонаті світу з боксу у Белграді видалася історичною для України!

Здолавши у фіналі турніру у Белграді у вазі 71 кг росіянина Вадима Мусаєва, 19-річний Захареєв став наймолодшим в історії українським чемпіоном світу з боксу.

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Захарєєв здолав Мусаєва
Захарєєв здолав Мусаєва / Фото: Getty Images

Юрій Захарєєв
Юрій Захарєєв

Символічно, що Захареєв перевершив досягнення свого земляка з Білгород-Дністровського Василя Ломаченка, який перший зі своїх двох титулів чемпіона світу серед аматорів, у Мілані-2009, виграв у 21 рік.

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Крім Захарєєва (2021) та Ломаченка (2009, 2011), чемпіонами світу з боксу серед аматорів були ще четверо українців – Олександр Усик (2011), Тарас Шелестюк (2011), Євген Хитров (2011) та Олександр Хижняк (2017).

Юрій Захарєєв
Юрій Захарєєв

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