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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

За такі гроші можна і по морді отримати! Вперше в історії боксерам дадуть преміальні

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 вересня, 15:39
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З цього року чемпіони світу з боксу серед любителів зароблять по 100 тисяч доларів, срібні призери отримають по 50 тисяч, бронзові – по 25 тисяч
Олександр Хижняк став чемпіоном світу у 2017 році
Олександр Хижняк став чемпіоном світу у 2017 році / Фото: Reuters

Вперше за 75-річну історію Міжнародної асоціації боксу (AIBA) призери чемпіонату світу будуть нагороджені грошовими призами.

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Призовий фонд світової першості, яка пройде в Белграді з 24 жовтня по 6 листопада, становить 2,6 млн доларів.

Золоті медалісти отримають по 100 тис., срібні – по 50 тис., а бронзові – по 25 тис.

"Це перший раз, коли AIBA буде нагороджувати призерів чемпіонату світу матеріально. Так і повинно бути. Ми знаємо, що це принесе велику користь боксерам. Вони повинні бути не тільки успішними на рингу, а й самодостатніми і процвітаючими" , – цитує президента AIBA Умара Кремлева Sport24.

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Українські боксери успішно виступають на чемпіонатах світу, а значить мають шанс добре заробити.

За всю історію збірна України з боксу виграла на чемпіонатах світу 29 медалей – 6 золотих, 12 срібних і 11 бронзових.

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12
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Зоря
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11
8
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