Ломаченко привітав боксера, який побив його рекорд

Легендарний боксер привітав Юрія Захарєєва із золотом чемпіонату світу та побажав виграти Олімпійські ігри

Ломаченко побажав Захарєєву стати олімпійським чемпіоном

19-річний Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу у категорії до 71 кг. Наймолодшим серед українських любителів, перевершивши досягнення Василя Ломаченка.

Символічно, що після поєдинку Ломаченко особисто привітав Захарєєва з перемогою, записавши відеозвернення.

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"Хочу привітати Юрія Захарєєва з чудовим виступом на чемпіонаті світу з боксу серед дорослих, а також його тренера. Хочу побажати міцного здоров'я, сил, терпіння та завоювання найвищої спортивної нагороди – олімпійського золота", – сказав Ломаченко.

До речі, сам Василь уперше став чемпіоном світу у 21 рік.

Крім Захарєєва (2021) та Ломаченка (2009, 2011), чемпіонами світу з боксу серед аматорів ставали ще четверо українців – Олександр Усик (2011), Тарас Шелестюк (2011), Євген Хітров (2011) та Олександр Хижняк (2017).

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Дивіться, як перемагав Захареєв: