6 листопада 14:00
Минай 0
Маріуполь 2
6 листопада 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 листопада 19:30
Чорноморець 4
Рух 3
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! 💉 Депутати - антивакцинатори Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🎡 Перестановки у Кабміні
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Україна у ТОП-10: медальний залік чемпіонату світу з боксу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
6 листопада, 23:23
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Медальний залік світової першості з боксу у Белграді виграла Куба, Україна посіла восьмий рядок
Українець Захарєєв здолав у фіналі Мусаєва з РФ
Українець Захарєєв здолав у фіналі Мусаєва з РФ / Фото: Getty Images

Завдяки золоту українця Юрія Захарєєва, який у фіналі категорії до 71 кг одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Вадима Мусаєва, Україна потрапила до ТОП-10 загального медального заліку світової першості з боксу у столиці Сербії.

З однією медаллю, але при цьому золотою, Україна посіла восьмий рядок.

Реклама

Захарєєв здолав Мусаєва
Захарєєв здолав Мусаєва / Фото: Getty Images

Перша ж сходинка в медальному заліку боксерського ЧС-2021 дісталася Кубі, представники якої здобули п'ять нагород – три золоті та дві бронзові.

Реклама

Нагадаємо, українець Захарэєв за золото ЧС отримає 100 тисяч доларів.

МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК ЧС З БОКСУ

МісцеКраїнаЗолотоСріблоБронзаУсього
1 Куба3025
2 Казахстан2215
3 США2204
4 Японія2002
5РФБ РФБ1225
6 Азербайджан1023
Франція1023
8 Україна1001
9Флаг Таиланда Таїланд0123
10 Вірменія0112
Білорусь0112
Італія0112
Узбекистан0112
14 Бразилія0101
Туреччина0101
16 Грузія0022
17 Албанія0011
Бельгія0011
Домінікана0011
Індія0011
Іран0011
Іспанія0011
Сербія0011
Тринідад і Тобаго0011
Шотландія0011
Всього країн: 2513132652

Зазначимо, що минулого ЧС з боксу серед любителів, в Єкатеринбурзі-2019, Україна не здобула жодної медалі. Але варто зважати на те, що на ті змагання, що відбувалися на території країни-агресора, наша збірна відправила резервістів.

Юрій Захарєєв і Василь Ломаченко
Юрій Захарєєв і Василь Ломаченко / Фото: Reuters, Instagram

Реклама

Нагадаємо, у Белграді-2021 у 19 років Захарєєв став наймолодшим в історії українським чемпіоном світу з боксу. Символічно, що Юрій перевершив досягнення свого земляка з Білгород-Дністровського Василя Ломаченка, який перший зі своїх двох титулів чемпіона світу серед аматорів, у Мілані-2009, виграв у 21 рік.

ВІДЕО ЗОЛОТОГО БОЮ ЗАХАРЄЄВА

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Колос

Завтра

17:00

Шахтар

11.5

5.60

1.27
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
14
35:7
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Ворскла
14
23:11
28
4
Зоря
13
30:16
26
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
13
9:20
10
14
Інгулець
12
9:22
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Субота, 6 листопада
0:2
Дивись на: Про матч
1:2
Дивись на:
4:3
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти