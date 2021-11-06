Украина в ТОП-10: медальный зачет чемпионата мира по боксу

Медальный зачет мирового первенства по боксу в Белграде выиграла Куба, Украина заняла восьмую строчку

Украинец Захареев одолел в финале Мусаева из РФ / Фото: Getty Images

Благодаря золоту украинца Юрия Захареева, который в финале категории до 71 кг единогласным решением судей одолел россиянина Вадима Мусаева, Украина попала в ТОП-10 общего медального зачета мирового первенства по боксу в столице Сербии.

С одной медалью, но при этом золотой, Украина заняла восьмую строчку.

Реклама

Захареев победил Мусаева / Фото: Getty Images

Первое же место в медальном зачете боксерского ЧМ-2021 досталось Кубе, представители которой добыли пять наград – три золотые и две бронзовые.

Реклама

Напомним, украинец Захареев за золото ЧМ получит 100 тысяч долларов.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ЧМ ПО БОКСУ

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Куба 3 0 2 5 2 Казахстан 2 2 1 5 3 США 2 2 0 4 4 Япония 2 0 0 2 5 РФБ 1 2 2 5 6 Азербайджан 1 0 2 3 Франция 1 0 2 3 8 Украина 1 0 0 1 9 Таиланд 0 1 2 3 10 Армения 0 1 1 2 Беларусь 0 1 1 2 Италия 0 1 1 2 Узбекистан 0 1 1 2 14 Бразилия 0 1 0 1 Турция 0 1 0 1 16 Грузия 0 0 2 2 17 Албания 0 0 1 1 Бельгия 0 0 1 1 Доминикана 0 0 1 1 Индия 0 0 1 1 Иран 0 0 1 1 Испания 0 0 1 1 Сербия 0 0 1 1 Тринидад и Тобаго 0 0 1 1 Шотландия 0 0 1 1 Всего стран: 25 13 13 26 52

Отметим, что на прошлом ЧМ по боксу среди любителей, в Екатеринбурге-2019, Украина не добыла ни одной медали. Но стоит учитывать, что на те соревнования, проходившие на территории страны-агрессора, наша сборная отправила резервистов.

Юрий Захареев и Василий Ломаченко / Фото: Reuters, Instagram

Реклама

Напомним, в Белграде-2021 в 19 лет Захареев стал самым молодым в истории украинским чемпионом мира по боксу. Символично, что Юрий превзошел достижение своего земляка из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко, который первый из своих двух титулов чемпиона мира среди любителей, в Милане-2009, выиграл в 21 год.

ВИДЕО ЗОЛОТОГО БОЯ ЗАХАРЕЕВА