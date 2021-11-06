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Украина в ТОП-10: медальный зачет чемпионата мира по боксу

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 ноября, 23:23
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Медальный зачет мирового первенства по боксу в Белграде выиграла Куба, Украина заняла восьмую строчку
Украинец Захареев одолел в финале Мусаева из РФ
Украинец Захареев одолел в финале Мусаева из РФ / Фото: Getty Images

Благодаря золоту украинца Юрия Захареева, который в финале категории до 71 кг единогласным решением судей одолел россиянина Вадима Мусаева, Украина попала в ТОП-10 общего медального зачета мирового первенства по боксу в столице Сербии.

С одной медалью, но при этом золотой, Украина заняла восьмую строчку.

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Захареев победил Мусаева
Захареев победил Мусаева / Фото: Getty Images

Первое же место в медальном зачете боксерского ЧМ-2021 досталось Кубе, представители которой добыли пять наград – три золотые и две бронзовые.

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Напомним, украинец Захареев за золото ЧМ получит 100 тысяч долларов.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ЧМ ПО БОКСУ

МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Куба3025
2 Казахстан2215
3 США2204
4 Япония2002
5РФБ РФБ1225
6 Азербайджан1023
Франция1023
8 Украина1001
9Флаг Таиланда Таиланд0123
10 Армения0112
Беларусь0112
Италия0112
Узбекистан0112
14 Бразилия0101
Турция0101
16 Грузия0022
17 Албания0011
Бельгия0011
Доминикана0011
Индия0011
Иран0011
Испания0011
Сербия0011
Тринидад и Тобаго0011
Шотландия0011
Всего стран: 2513132652

Отметим, что на прошлом ЧМ по боксу среди любителей, в Екатеринбурге-2019, Украина не добыла ни одной медали. Но стоит учитывать, что на те соревнования, проходившие на территории страны-агрессора, наша сборная отправила резервистов.

Юрий Захареев и Василий Ломаченко
Юрий Захареев и Василий Ломаченко / Фото: Reuters, Instagram

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Напомним, в Белграде-2021 в 19 лет Захареев стал самым молодым в истории украинским чемпионом мира по боксу. Символично, что Юрий превзошел достижение своего земляка из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко, который первый из своих двух титулов чемпиона мира среди любителей, в Милане-2009, выиграл в 21 год.

ВИДЕО ЗОЛОТОГО БОЯ ЗАХАРЕЕВА

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7
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9
Десна
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18
10
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13
11
Колос
12
7:18
11
12
Черноморец
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11
13
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10
14
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