Украина в ТОП-10: медальный зачет чемпионата мира по боксу

Благодаря золоту украинца Юрия Захареева, который в финале категории до 71 кг единогласным решением судей одолел россиянина Вадима Мусаева, Украина попала в ТОП-10 общего медального зачета мирового первенства по боксу в столице Сербии.
С одной медалью, но при этом золотой, Украина заняла восьмую строчку.
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Первое же место в медальном зачете боксерского ЧМ-2021 досталось Кубе, представители которой добыли пять наград – три золотые и две бронзовые.
Напомним, украинец Захареев за золото ЧМ получит 100 тысяч долларов.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ЧМ ПО БОКСУ
Отметим, что на прошлом ЧМ по боксу среди любителей, в Екатеринбурге-2019, Украина не добыла ни одной медали. Но стоит учитывать, что на те соревнования, проходившие на территории страны-агрессора, наша сборная отправила резервистов.
Напомним, в Белграде-2021 в 19 лет Захареев стал самым молодым в истории украинским чемпионом мира по боксу. Символично, что Юрий превзошел достижение своего земляка из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко, который первый из своих двух титулов чемпиона мира среди любителей, в Милане-2009, выиграл в 21 год.