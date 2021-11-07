У него стиль Мейвезера, ждем олимпийское золото! Прогноз для украинской сенсации ЧМ

Накануне украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу среди любителей в Белграде, одолев в поединке за золото в весовой категории 71 кг россиянина Вадима Мусаева.
А в 2024-м Захарееву по силам стать олимпийским чемпионом Парижа.
Такое заявление сделал экс-наставник сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский, сравнивший 19-летнего Захареева с самым богатым боксером мира – долларовым миллиардером Флойдом Мейвезером.
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"Приятно, что Захареев оправдывает мои надежды. Ранее я утверждал, что в Одесской области воспитали очень сильного атлета Юрия Захареева, боксирующего в стиле непобедимого американца Флойда Мейвезера".
"Захареев – крепок физически, у него отличная реакция. Попасть в Юрия очень сложно. Он креативен в начальной стадии атак. Умеет держать удар, когда пропускает, стремится сразу ответить сериями, чтобы наверстать упущенное", – приводит слова Сосновского Meta-ratings.
"Среди его шести поединков на ЧМ в Белграде мне больше всего запомнился бой за выход в полуфинал – с казахом Асланбеком Шымбергеновым, который оказал достойное сопротивление. Победа Захареева в финале над россиянином Вадимом Мусаевым сомнений не вызывала".
"Важно, что Юрий быстро прогрессирует. Именно с ним можно связывать надежды на олимпийское золото", – считает Сосновский.
Ранее мы писали, что за золото ЧМ-2021 Захареев получит 100 тысяч долларов, это свыше 2,6 млн гривен.
При этом в 19 лет Захареев стал самым молодым в истории украинским чемпионом мира по боксу. Символично, что Юрий превзошел достижение своего земляка из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко, который первый из своих двух титулов чемпиона мира среди любителей, в Милане-2009, выиграл в 21 год.