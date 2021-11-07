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У него стиль Мейвезера, ждем олимпийское золото! Прогноз для украинской сенсации ЧМ

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
7 ноября, 19:49
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Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский назвал главные козыри 19-летнего чемпиона мира Юрия Захареева и высоко оценил его перспективы на ОИ-2024
Мейвезер и Захареев
Мейвезер и Захареев / Фото: Getty Images

Накануне украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу среди любителей в Белграде, одолев в поединке за золото в весовой категории 71 кг россиянина Вадима Мусаева.

А в 2024-м Захарееву по силам стать олимпийским чемпионом Парижа.

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Такое заявление сделал экс-наставник сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский, сравнивший 19-летнего Захареева с самым богатым боксером мира – долларовым миллиардером Флойдом Мейвезером.

Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

"Приятно, что Захареев оправдывает мои надежды. Ранее я утверждал, что в Одесской области воспитали очень сильного атлета Юрия Захареева, боксирующего в стиле непобедимого американца Флойда Мейвезера".

Захареев победил Мусаева
Захареев победил Мусаева / Фото: Getty Images

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"Захареев – крепок физически, у него отличная реакция. Попасть в Юрия очень сложно. Он креативен в начальной стадии атак. Умеет держать удар, когда пропускает, стремится сразу ответить сериями, чтобы наверстать упущенное", – приводит слова Сосновского Meta-ratings.

Юрий Захареев
Юрий Захареев

"Среди его шести поединков на ЧМ в Белграде мне больше всего запомнился бой за выход в полуфинал – с казахом Асланбеком Шымбергеновым, который оказал достойное сопротивление. Победа Захареева в финале над россиянином Вадимом Мусаевым сомнений не вызывала".

Украинец Захареев одолел в финале Мусаева из РФ
Украинец Захареев одолел в финале Мусаева из РФ / Фото: Getty Images

"Важно, что Юрий быстро прогрессирует. Именно с ним можно связывать надежды на олимпийское золото", – считает Сосновский.

Ранее мы писали, что за золото ЧМ-2021 Захареев получит 100 тысяч долларов, это свыше 2,6 млн гривен.

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Юрий Захареев и Василий Ломаченко
Юрий Захареев и Василий Ломаченко / Фото: Reuters, Instagram

При этом в 19 лет Захареев стал самым молодым в истории украинским чемпионом мира по боксу. Символично, что Юрий превзошел достижение своего земляка из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко, который первый из своих двух титулов чемпиона мира среди любителей, в Милане-2009, выиграл в 21 год.

ВИДЕО ЗОЛОТОГО БОЯ ЗАХАРЕЕВА

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