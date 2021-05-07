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Заработал больше миллиарда кулаками! Самый богатый боксер назвал свои гонорары

7 мая, 15:20

Елена Павлова Елена Павлова

Непобежденный американский боец Флойд Мейвезер озвучил размер своего огромного состояния и заработок за поединки с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер заявил, что еще несколько лет назад стал миллиардером. По словам бойца по прозвищу "Манни", в настоящее время размер его состояния превышает 1,2 млрд долларов. Ранее лучший боксер современности пристыдил Мейвезера за бой с блогером.

"Я уже достиг миллиарда. Это случилось четыре года назад. Сейчас у меня более 1,2 млрд. С самого начала, с первого дня знал, что я лучший в боксе. Я просто знал, что лучше всех остальных боксеров. Боксера лучше, чем я, никогда не будет", — цитирует Мейвезера talkSPORT

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Также 44-летний Мейвезер рассказал, сколько заработал за бои с Мэнни Пакьяо и бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором: "Назовите мне еще боксера, который за два боя заработал 650 млн долларов. За бой с Пакьяо я заработал 300 млн, с Макгрегором — 350 млн".

Мейвезер vs Макгрегор

Мейвезер vs Макгрегор / Фото: Getty Images

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Ранее мы сообщали, что Флойд Мейвезер возвращается на ринг ради боя с блогером Логана Пола в промежуточном весе. А сегодня на пресс-конференции Мейвезер на напал на блогера из-за бейсболки.

Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

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