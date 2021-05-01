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Показала тату на интимном месте: невеста боксера, похожая на Мэрилин Монро, взорвала сеть

1 мая, 18:31

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Новая любовь Флойда Мейвезера Анна Монро поразила поклонников новой откровенной фотосессией в ретро-стиле и надписью в зоне бикини

Невеста непобедимого боксера Флойда Мейвезера Анна Монро взорвала Instagram новой откровенной фотосессией. 29-летняя блондинка с пышными формами, работающая танцовщицей в стриптиз-клубе бывшего чемпиона мира, предстала в белом сексуальном комплекте и высоких ботфортах.

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"Ты знаешь, где меня найти", – подписала соблазнительная танцовщица подборку весьма горячих снимков в стиле ретро

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А поклонники разглядели тату девушки в зоне бикини и назвали ее Мэрилин Монро нашего времени.

Мейвезер долгое время скрывал свою возлюбленную, однако в январе СМИ из своих источников узнали про пикантный роман боксера.

"Сначала Флойд был раздражен, что стало известно об их отношениях, потому что он хотел сохранить их в тайне. Они поспорили по этому поводу, но вскоре помирились. А потом он решил сделать предложение. Анна сказала семье и друзьям, что выходит замуж и хочет в этом году завести ребенка от Флойда", – утверждает источник The Sun

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Анна работает в клубе Флойда в Лас-Вегасе. Она родилась в США, но ее родители переехали в Англию по работе, когда Монро была совсем юной. Когда ей было 22 года, она вернулась в Америку. Девушка пошла на собеседование по поводу работы в Floyd's Girl Collection, но получила отказ, однако, уходя, она прошла мимо Флойда в коридоре. На следующий день ей позвонили из клуба и попросили вернуться.

Ранее мы рассказывали, как Мейвезер с размахом отпраздновал свой день рождения: торт в долларах, брат Байдена и девочки в серебре.

Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

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