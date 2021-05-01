Показала тату на інтимному місці: наречена боксера, схожа на Мерилін Монро, підірвала мережу

Наречена непереможного боксера Флойда МейвезераАнна Монро підірвала Instagram новою відвертою фотосесією. 29-річна блондинка з пишними формами, що працює танцівницею в стриптиз-клубі колишнього чемпіона світу, з'явилася в білому сексуальному комплекті і високих ботфортах.

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"Ти знаєш, де мене знайти", – підписала спокуслива танцівниця добірку дуже гарячих знімків в стилі ретро

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А шанувальники розгледіли тату дівчини в зоні бікіні і назвали її Мерилін Монро нашого часу.

Мейвезер довгий час приховував свою кохану, однак в січні ЗМІ зі своїх джерел дізналися про пікантний роман боксера.

"Спочатку Флойд був роздратований, що стало відомо про їхні стосунки, тому що він хотів зберегти їх в таємниці. Вони посперечалися з цього приводу, але незабаром помирилися. А потім він вирішив зробити пропозицію. Анна сказала сім'ї та друзям, що виходить заміж і хоче в цьому році завести дитину від Флойда", – стверджує джерело The Sun

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Анна працює в клубі Флойда в Лас-Вегасі. Вона народилася в США, але її батьки переїхали до Англії по роботі, коли Монро була зовсім юною. Коли їй було 22 роки, вона повернулася в Америку. Дівчина пішла на співбесіду з стосовно роботи в Floyd's Girl Collection, але отримала відмову, однак, йдучи, вона пройшла повз Флойда в коридорі. Наступного дня їй зателефонували з клубу і попросили повернутися.

Раніше ми розповідали, як Мейвезер з розмахом відсвяткував свій день народження: торт в доларах, брат Байдена і дівчатка в сріблі.