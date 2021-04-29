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Это тупо: лучший боксер современности пристыдил Мейвезера за бой с блогером

29 апреля, 22:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мексиканец Сауль Альварес считает, что бои между профессиональными боксерами и представителями других сфер выглядят как нелепые шоу

Сауль Альварес

Сауль Альварес / Фото: Reuters

Пару дней назад стало известно, что Флойд Мейвезер возвращается на ринг ради боя с блогером. Договоренность о встрече 6 июня непобедимого боксера с Логаном Полом вызвала неоднозначную реакцию в мире. В частности, лучший боец мира вне зависимости от весовой категории Сауль Альварес пристыдил организаторов подобных мероприятий.

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В комментарии BoxingScene мексиканец заявил:

"Да, я понимаю, что это выставочный бой и парни просто хотят заработать денег. Но это действительно тупо. Людям дают лицензии боксеров, хотя они не имеют никакого отношения к этому виду спорта. А если кто-то умрет? Это же не футбол, тут могут и убить. Кто победит? Я думаю, такой вопрос оскорбителен. Конечно же, Мейвезер".

Недавно блогер-боксер заработал десятки миллионов.

Интересно, что в 2013 году опытный Мейвезер по очкам победил молодого Альвареса. Сейчас же Сауль уверен, что если бы знаменитые боксеры встретились на пике карьеры, то победа, причем нокаутом, была бы за ним. Сейчас Флойду – 44 года, а мексиканцу – 30.

Смотрите, какая шикарная машина есть у Флойда Мейвезера:

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