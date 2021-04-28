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Флойд Мейвезер возвращается на ринг ради боя с блогером: названы дата и место

28 апреля, 08:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый боксер Флойд Мейвезер проведет бой против блогера Логана Пола в промежуточном весе. Бой состоится через полтора месяца на арене для американского футбола

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер таки вернется на ринг. Звездный пенсионер объявил в Instagram, что проведет бой против блогера Логана Пола. Выставочный поединок пройдет 6 июня на стадионе Hard Rock в Майами-Гарденс.

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Отмечается, что вес Пола во время поединка должен не превышать 190 фунтов (86 кг), а вес Мейвезера будет составлять не более 160 фунтов (72 кг). При этом, во время профессиональной карьеры Флойд не выходил на ринг с весом более 151 фунт (68 кг), пишет boxingscene.

Свой предыдущий бой Флойд провел в декабре 2018 года, когда в выставочном поединке победил японского кикбоксера Теншина Насукаву. Бой проходил по правилам бокса. Мейвезер одержал победу нокаутом уже в первом раунде. Всего на счету американца 50 побед в 50 поединках на профессионально ринге.

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А Пол выходил на ринг совсем недавно. 17 апреля он досрочно победил 36-летнего бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена, который проводил свой первый бой в боксе.

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