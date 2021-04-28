Флойд Мейвезер повертається на ринг заради бою з блогером: названі дата і місце

Знаменитий боксер Флойд Мейвезер проведе бій проти блогера Логана Пола в проміжній вазі. Бій відбудеться через півтора місяця на арені для американського футболу

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер таки повернеться на ринг. Зоряний пенсіонер оголосив в Instagram, що проведе бій проти блогера Логана Пола. Виставочний поєдинок пройде 6 червня на стадіоні Hard Rock в Майамі-Гарденс.

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Зазначається, що вага Пола під час поєдинку має не перевищувати 190 фунтів (86 кг), а вага Мейвезера буде становити не більше 160 фунтів (72 кг). При цьому, під час професійної кар'єри Флойд не виходив на ринг з вагою понад 151 фунт (68 кг), пише boxingscene.

Свій попередній бій Флойд провів в грудні 2018 року, коли у виставковому поєдинку переміг японського кікбоксера Теншіна Насукаву. Бій проходив за правилами боксу. Мейвезер здобув перемогу нокаутом вже в першому раунді. Всього на рахунку американця 50 перемог в 50 поєдинках на професійно рингу.

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А Пол виходив на ринг зовсім нещодавно. 17 квітня він достроково переміг 36-річного колишнього чемпіона Bellator Бена Аскрена, який проводив свій перший бій у боксі.