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Пил водку и закусывал икрой: бой Мейвезера и блогера отменен, но боец не особо готовился

30 января, 23:15

Елена Павлова Елена Павлова

Поединок должен был состояться 20 февраля в США

Поединок между легендой бокса американцем Флойдом Мейвезером и популярным блогером Логаном Полом, который был запланирован на 20 февраля, официально отменен. Ранее стало известно, что 43-летний Мейвезер женится на стриптизерше из своего клуба в Лас-Вегасе.

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Как сообщает TMZ, причиной отмены поединка стала пандемия коронавируса. Ожидается, что самый богатый боксер в истории вернется в ринг ради боя с YouTube-блогером, но позже.

Любопытно, что во время подготовки к бою Флойд пил русскую водку и закусывал ее блинами с черной икрой.

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25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года. Он уступил блогеру KSI раздельным решением судей. При этом на YouTube-канал Пола подписано более 20 млн пользователей.

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Последний раз 43-летний "Манни" дрался два года назад. В декабре 2018 года Мейвезер в выставочном поединке победил японского кикбоксера Теншина Насукаву. Бой проходил по правилам бокса. Мейвезер одержал победу нокаутом уже в первом раунде. За этот поединок Флойд заработал 9 миллионов долларов.

Флойд Мейвезер
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Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

В августе 2017 года в Лас-Вегасе в бою по правилам бокса Флойд Мейвезер нокаутировал ирландца Конора Макгрегора. Эта победа стала для него 50-й в серии из 50 боев на профессиональном ринге. Это был последний официальный поединок в карьере экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях.

Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

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бой отмена Флойд Мейвезер Логан Пол
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