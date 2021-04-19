Усику такое и не снилось: блогер-боксер заработал десятки миллионов

Американец Джейк Пол, который нокаутировал бывшую звезду ММА Бена Аскрена, сообщил, что обеспечил доход шоу в Атланте в 65 миллионов долларов

Времена меняются, и чтобы зарабатывать солидные деньги в спорте уже необязательно быть выдающимся атлетом. Это подтвердило боксерское шоу, которое в воскресенье утром по киевскому времени прошло в Атланте (США). В главном поединке блогер уничтожил звезду MMA уже в первом раунде.

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Американский актер и видеоблогер Джейк Пол не стал скромничать и рассказал, сколько заработал за третью победу в трех боях. Если ему верить, то доход составил 65 миллионов долларов! За просмотр вечера бокса заплатили примерно 1 миллион 300 тысяч зрителей.

Правда, возможно, Пол опубликовал общий заработок организаторов, при этом считая себя главным героем мероприятия. Напомним, зимой Джейк Пол ошарашил гонораром за андеркарт боя Майка Тайсона и Роя Джонса.

Пол получил известность благодаря роли в телесериале и видеоплатформе Vine, которая уже закрыта. Сейчас 24-летний парень имеет 20 млн подписчиков на Youtube.

Также в этот вечер украинца Редкача из ринга вынесли на носилках. Гонорар уроженца Шостки составил скромные 250 тысяч долларов. Правда, к ним также прибавится часть от продаж телетрансляций.

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Вспомним, как Иван занимался с грушей:

Редкач боксирует на тренировке

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