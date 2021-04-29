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Це тупо: найкращий боксер сучасності присоромив Мейвезера за бій із блогером

29 квітня, 22:32

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Мексиканець Сауль Альварес вважає, що бої між професійними боксерами і представниками інших сфер виглядають як безглузді шоу

Сауль Альварес

Сауль Альварес / Фото: Reuters

Пару днів тому стало відомо, що Флойд Мейвезер повертається на ринг заради бою з блогером. Домовленість про зустріч 6 червня непереможного боксера з Логаном Полом викликала неоднозначну реакцію в світі. Зокрема, найкращий боєць планети незалежно від вагової категорії Сауль Альварес присоромив організаторів подібних заходів.

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У коментарі BoxingScene мексиканець заявив:

"Так, я розумію, що це виставковий бій і хлопці просто хочуть заробити грошей. Але це дійсно тупо. Людям дають ліцензії боксерів, хоча вони не мають ніякого відношення до цього виду спорту. А якщо хтось помре? Це ж не футбол, тут можуть і вбити. Хто переможе? Я думаю, таке питання образливе. Звичайно ж, Мейвезер".

Нещодавно блогер-боксер заробив десятки мільйонів.

Цікаво, що в 2013 році досвідчений Мейвезер за очками переміг молодого Альвареса. Зараз же Сауль впевнений, що якби знамениті боксери зустрілися на піку кар'єри, то перемога, причому нокаутом, була б за ним. Зараз Флойду – 44 роки, а мексиканцю – 30.

Дивіться, яка шикарна машина є у Флойда Мейвезера:

Флойд Мейвезер купив собі "Роллс Ройс" Відео: Instagram
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