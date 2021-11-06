Видео золотого боя Украины! Земляк Ломаченко размазал россиянина

В субботу, 6 ноября, в Белграде 19-летний украинец Юрий Захареев одолел 28-летнего россиянина Вадима Мусаева и завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу в категории 71 кг

Захареев победил Мусаева / Фото: Getty Images

Все три раунда финального поединка в Белграде Юрий Захареев методично избивал россиянина Вадима Мусаева. В итоге все пять судей единогласно отдали победу украинцу – кстати, земляку Василия Ломаченко из Белгород-Днестровского.

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Отметим, что в предыдущий раз Украина становилась золотой на чемпионате мира по боксу в 2017 году – тогда в Гамбурге медаль высшей пробы добыл Александр Хижняк, на это мировое первенство не поехавший.

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Юрий Захареев

Напомним, в полуфинале чемпионата мира-2021 Юрий Захареев одержал яркую победу над соперником из Азербайджана – Сарханом Алиевым.