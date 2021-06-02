У Ломаченко є дух, але немає здоров'я. Його тато загнав. Бою проти Накатані може і не бути

Батько Василя Ломаченка забрав дитинство у сина постійними тренуваннями. Зараз Вася готовий боксувати, але у нього вже немає того здоров'я. Так вважає колишній тренер Кличка

Василь Ломаченко / Фото: lomus_official

Один з колишніх тренерів Володимира Кличка Сергій Городнічов розкритикував Анатолія Ломаченка за те, що той заганяв свого сина Василя. На думку Городнічова, постійні травми Васі – результат виснажливих тренувань під керівництвом батька.

Читайте також: Усик сам зливає бій проти Джошуа: тренер звинуватив боксера в зароблянні бабла

"У нього є дух, але немає здоров'я. Ломаченко тренується з шести років, його тато загнав. Тато – великий тренер чи що? Він досліди ставить. У дитини не було дитинства. А зараз Вася виріс і тільки почав розуміти, що є він. І пішли нестиковки. Думаєте, у них там з татом все гладко, шито-крито? Моя думка, що потрібно більше татову психологію контролювати, а потім вже Васіну, тому що він підлеглий. Вася виріс, почав татові зуби показувати", – заявив тренер в інтерв'ю YouTube-каналу Боксерська правда.

Крім цього, Городнічов ставить під сумнів, що Ломаченко таки вийде на ринг проти японця Масаесі Накатані. Бій повинен пройти 26 червня в Лас-Вегасі.