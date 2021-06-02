У Ломаченко є дух, але немає здоров'я. Його тато загнав. Бою проти Накатані може і не бути

Один з колишніх тренерів Володимира Кличка Сергій Городнічов розкритикував Анатолія Ломаченка за те, що той заганяв свого сина Василя. На думку Городнічова, постійні травми Васі – результат виснажливих тренувань під керівництвом батька.
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"У нього є дух, але немає здоров'я. Ломаченко тренується з шести років, його тато загнав. Тато – великий тренер чи що? Він досліди ставить. У дитини не було дитинства. А зараз Вася виріс і тільки почав розуміти, що є він. І пішли нестиковки. Думаєте, у них там з татом все гладко, шито-крито?
Моя думка, що потрібно більше татову психологію контролювати, а потім вже Васіну, тому що він підлеглий. Вася виріс, почав татові зуби показувати", – заявив тренер в інтерв'ю YouTube-каналу Боксерська правда.
Крім цього, Городнічов ставить під сумнів, що Ломаченко таки вийде на ринг проти японця Масаесі Накатані. Бій повинен пройти 26 червня в Лас-Вегасі.
"Зараз Ломаченко дали цього Накатані, але ще невідомо, чи буде бій. У нього серйозна травма. Всі сміються, ніхто мені не вірить. Мовляв, він крутий, залікував травму. Зачекайте, ще бою може не бути. Я інтуїтивно відчуваю, що цей поєдинок може не відбутися. У нього спаринги почнуться, зараз він знову ляже в лікарню. Чому він програв Лопесу? Тому що половину бою боявся через цю травму", – вважає фахівець.