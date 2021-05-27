Ломаченко хотів накласти на себе руки: шокуюча заява

Її зробив американець Теофімо Лопес, котрий у жовтні переміг українця. За словами американця, депресія Василя була такою глибокою, що той навіть задумався про суїцид

Український боксер Василь Ломаченко / Фото: Twitter

Василь Ломаченко хотів накласти на себе руки. Таку заяву зробив Теофімо Лопес. За словами американського боксера, думки про суїцид відвідали українця після того, як той позбувся всіх своїх чемпіонських поясів, програвши Лопесу в жовтні минулого року в Лас-Вегасі.

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"Ломаченко каже, що наш бій завершився внічию? Вибачте, але я викрию Ломаченка. Ломо, я чув гучні новини, що ти хотів здатися і завершити кар'єру після цієї поразки, що ти глибоко занурився в себе, хотів зупинитися і пережив глибоку депресію"

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

"Його команда сказала йому, щоб він говорив про нічию, оскільки вони не хочуть, щоб Ломаченко відчував таке психологічне падіння. Я навіть чув, що на певному етапі він хотів накласти на себе руки... Тому – йдіть до дідька, і він теж нехай йде до дідька"

Василь Ломаченко / Фото: Instagram

"Я переміг його з рахунком 9:3 або 8:4. Не так важливо, яким був рахунок, це була домінуюча перемога. У Ломаченка немає серця, я забрав його у нього. З ним дуже носилися, а він думав, що є богом. Він не бог, а бовдур", – сказав Теофімо Лопес в інтерв'ю ютуб-каналу Helen Yee Sports

Василь Ломаченко / Фото: lomus_official

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Відзначимо, що повернути впевненість у собі Ломаченко спробує в бою з японцем Масайосі Накатані, який відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі.