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Ломаченко та Усик у хвості: новий рейтинг найкращих боксерів світу

Олег Люлька Олег Люлька
27 травня, 10:56
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Українські куми опинилися майже на дні десятки найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією американського каналу ESPN
Василь Ломаченко та Олександр Усик
Василь Ломаченко та Олександр Усик / Фото: Instagram

Олександр Усик і Василь Ломаченко опустилися на одну сходинку кожен в новому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, складеному американським телеканалом ESPN.

У ТОП-10 вони вже майже на дні. Усик посідає нині восьмий рядок, Ломаченко – дев'ятий. Хоча півтора року тому в рейтингу ESPN Ломаченко був номером один.

Ломаченко і Усик
Ломаченко і Усик / Фото: Instagram

З попередніх позицій українських кумів потіснив британець Джош Тейлор, який 22 травня здолав небитого раніше американця Хосе Раміреса і став абсолютним чемпіоном світу в першій напівсередній вазі.

В тренді

Найкращі боксери незалежно від ваги (версія ESPN)

  • 1 (2). Сауль Альварес (56 перемог, 1 поразка, 2 нічиї)
  • 2 (1). Теренс Кроуфорд (37-0)
  • 3 (3). Наоя Іноуе (20-0)
  • 4 (4). Еррол Спенс (27-0)
  • 5 (5). Теофімо Лопес (16-0)
  • 6 (6). Тайсон Ф'юрі (30-0-1)
  • 7 (-). Джош Тейлор (18-0)
  • 8 (7). Олександр Усик (18-0)
  • 9 (8). Василь Ломаченко (14-2)
  • 10 (9). Хуан Франсиско Естрада (42-3)

Нагадаємо, Василь Ломаченко в наступному бою поб'ється з японцем Масайосі Накатані. Поєдинок відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі.

Олександр Усик веде переговори про бій з Ентоні Джошуа, санкціонований WBO. Їхнє протистояння може відбутися 21 або 28 серпня в Лондоні.

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

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