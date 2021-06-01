Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ломаченко в Америці закинув тренування і вдарився в хобі

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 червня, 09:14
Копіювати лінк
Знаменитий український боксер і в Каліфорнії знайшов можливість організувати риболовлю, на час забувши про швидкий бій із японцем Накатані
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко 26 червня червня вийде на ринг проти Масаесі Накатані. 33-річний українець проводить тренувальний табір в США, але знаходить можливість і відволіктися. Як відомо, Вася – завзятий рибалка; знайшов він можливість зайнятися хобі і в Каліфорнії.

Днями Ломаченко показав, як буде бити японця, і засвітився в халаті.

Минулої ночі боксер виклав фото і відео на своїй сторінці в Instagram. "День риболовлі", – підписав хлопець кадри, не залишившись без улову.

В Україні ж Василь не тільки рибалить у компанії з Олександром Усиком, але часом бере участь і в наповненні водоймищ рибою.

Нагадаємо, в Ломаченка на професіональному ринзі 14 перемог і дві невдачі. На рахунку 31-річного японця 19 успішних поєдинків (13 – нокаутом) і одна поразка – від Теофімо Лопеса. Масаесі в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

Читайте також: Ломаченко та Усик у хвості нового рейтингу найкращих боксерів світу.

Дивіться, як Василь розслаблявся в басейні з Олександром:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показати бiльше
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти