Ломаченко в Америці закинув тренування і вдарився в хобі

Знаменитий український боксер і в Каліфорнії знайшов можливість організувати риболовлю, на час забувши про швидкий бій із японцем Накатані

Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко 26 червня червня вийде на ринг проти Масаесі Накатані. 33-річний українець проводить тренувальний табір в США, але знаходить можливість і відволіктися. Як відомо, Вася – завзятий рибалка; знайшов він можливість зайнятися хобі і в Каліфорнії.

Днями Ломаченко показав, як буде бити японця, і засвітився в халаті.

Минулої ночі боксер виклав фото і відео на своїй сторінці в Instagram. "День риболовлі", – підписав хлопець кадри, не залишившись без улову.

В Україні ж Василь не тільки рибалить у компанії з Олександром Усиком, але часом бере участь і в наповненні водоймищ рибою.

Нагадаємо, в Ломаченка на професіональному ринзі 14 перемог і дві невдачі. На рахунку 31-річного японця 19 успішних поєдинків (13 – нокаутом) і одна поразка – від Теофімо Лопеса. Масаесі в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

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Дивіться, як Василь розслаблявся в басейні з Олександром: