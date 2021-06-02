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У Ломаченко есть дух, но нет здоровья. Его папа загнал. Боя против Накатани может и не быть

Александр Трикиша Александр Трикиша
2 июня, 13:12
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Отец Василия Ломаченко забрал детство у сына постоянными тренировками. Сейчас Вася готов боксировать, но у него уже нет того здоровья. Так считает бывший тренер Кличко
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото: lomus_official

Один из бывших тренеров Владимира Кличко Сергей Городничев раскритиковал Анатолия Ломаченко за то, что тот загонял своего сына Василия. По мнению Городничев, постоянные травмы Васи – результат изнурительных тренировок под руководством отца.

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"У него есть дух, но нет здоровья. Ломаченко тренируется с шести лет, его папа загнал. Папа – великий тренер или что? Он опыты ставит. У ребенка не было детства. А сейчас Вася вырос и только начал понимать, что есть он. И пошли нестыковки. Думаете, у них там с папой все гладко, шито-крыто?

Мое мнение, что нужно больше папину психологию контролировать, а потом уже Васину, потому что он подчиненный. Вася вырос, начал папе зубы показывать", – заявил тренер в интервью YouTube-каналу Боксерская правда.

Кроме этого, Городничев ставит под сомнение, что Ломаченко таки выйдет на ринг против японца Масаеси Накатани. Бой должен пройти 26 июня в Лас-Вегасе.

"Сейчас Ломаченко дали этого Накатани, но еще неизвестно, будет ли бой. У него серьезная травма. Все смеются, никто мне не верит. Мол, он крутой, залечил травму. Подождите, еще боя может не быть. Я интуитивно чувствую, что этот поединок может не состояться. У него спарринги начнутся, сейчас он опять ляжет в больницу. Почему он проиграл Лопесу? Потому что половину боя боялся из-за этой травмы", – считает специалист.

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