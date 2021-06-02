Усик сам сливает бой против Джошуа: тренер обвинил боксера в зарабатывании бабла

Тренер считает, что Усик сам не верит в свою победу над Джошуа, поэтом для него главной задачей является выбить как можно больше денег за этот поединок

Александр Усик / Фото: Instagram

Бывший боксер, а ныне тренер Сергей Городничев скептически высказался о шансах Александра Усика в поединке против Энтони Джошуа. Специалист считает, что Усик и сам не верит в свой успех, поэтому в этом поединке хочет заработать больше. Ранее даже появилась информация, что Джошуа готов отдать пояс Усику.

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"Усик сливает бой. На данный момент он у Джошуа не выиграет. Это просто заработок бабла. А ему уже по барабану что говорят – выиграет он бой или не выиграет. Просто у него последний шанс заработать бабок и все. Уже не говорится о чемпионстве", – сказал Городничев в эфире канала Боксерская правда в YouTube.

Он считает, что единственной мотивацией Усика на ринге остается финансовая составляющая.

"Он абсолютный чемпион. Какая мотивация? Стать как Мухаммед Али? Такого не будет, и он это прекрасно понимает. Каждый боксер, когда выходит на ринг, уже знает выиграет он или проиграет", – добавил Городничев.

Тем не менее, тренер считает, что у Усика есть шансы победить Джошуа. Но для этого сначала лучше побоксировать с более слабыми соперниками – с теми же Хрговичем, Паркером, Джойсом.

Кстати, ране появилось неожиданное заявление от диетолога Александр Фоки – боя Усик – Джошуа не будет! У Джошуа слишком высок риск проиграть, поэтому его промоутер найдет причину, чтобы Энтони не вышел в ринг против Александра – прогноз от украинского партнера Лопеса.