Ломаченко хотел покончить с собой: шокирующее заявление

Его сделал американец Теофимо Лопес, в октябре победивший украинца. По словам американца, депрессия Василия была настолько глубокой, что тот даже задумался о суициде

Украинский боксер Василий Ломаченко / Фото: Twitter

Василий Ломаченко хотел покончить с собой. Такое заявление сделал Теофимо Лопес. По словам американского боксера, мысли о суициде посетили украинца после того, как тот лишился всех своих чемпионских поясов, проиграв Лопесу в октябре прошлого года в Лас-Вегасе.

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"Ломаченко говорит, что наш бой завершился вничью? Извините, но я разоблачу Ломаченко. Лома, я слышал громкие новости, что ты хотел сдаться и завершить карьеру после этого поражения, что ты глубоко ушел в себя, хотел остановиться и пережил глубокую депрессию"

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

"Его команда сказала ему, чтобы он говорил о ничьей, поскольку они не хотят, чтобы Ломаченко испытывал такое психологическое падение. Я даже слышал, что на определенном этапе он хотел покончить с собой... Так что – идите на х*р, и он тоже пусть идет на х*р"

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

"Я победил его со счетом 9:3 или 8:4. Не так важно, каким был счет, это была доминирующая победа. У Ломаченко нет сердца, я отнял его у него. С ним сильно носились, а он думал, что является богом. Он не бог, а болван", – сказал Теофимо Лопес в интервью ютуб-каналу Helen Yee Sports

Василий Ломаченко / Фото: lomus_official

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Отметим, что вернуть уверенность в себе Ломаченко попытается в бою с японцем Масаеси Накатани, который состоится 26 июня в Лас-Вегасе.