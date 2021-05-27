Ломаченко и Усик в хвосте: новый рейтинг лучших боксеров мира

Украинские кумовья оказались практически на дне десятки лучших боксеров независимо от весовой категории по версии американского канала ESPN

Василий Ломаченко и Александр Усик / Фото: Instagram

Александр Усик и Василий Ломаченко опустились на одну строчку каждый в новом рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, составленном американским телеканалом ESPN.

В ТОП-10 они уже почти на дне. Усик занимает сейчас восьмое место, Ломаченко – девятое. Хотя полтора года назад в рейтинге ESPN Ломаченко был номером один.

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

С предыдущих позиций украинских кумовьев потеснил британец Джош Тейлор, который 22 мая одолел небитого ранее американца Хосе Рамирес и стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.

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Лучшие боксеры вне зависимости от веса (версия ESPN)

1 (2). Сауль Альварес (56 побед, 1 поражение, 2 ничьи)

2 (1). Теренс Кроуфорд (37-0)

3 (3). Наоя Иноуэ (20-0)

4 (4). Эррол Спенс (27-0)

5 (5). Теофимо Лопес (16-0)

6 (6). Тайсон Фьюри (30-0-1)

7 (-). Джош Тейлор (18-0)

8 (7). Александр Усик (18-0)

9 (8). Василий Ломаченко (14-2)

10 (9). Хуан Франсиско Эстрада (42-3)

Напомним, Василий Ломаченко в следующем бою подерется с японцем Масаеси Накатани. Поединок пройдет 26 июня в Лас-Вегасе.

Александр Усик ведет переговоры о бое с Энтони Джошуа, санкционированным WBO. Их противостояние может состояться 21 или 28 августа в Лондоне.