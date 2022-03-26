Термінатор підтримав Ломаченка: українець б'ється за свою країну дуже давно

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом. У Василя зараз важливіший бій – проти російських фашистів.
Суперник Ломаченка в останньому поєдинку на рингу – Річард Коммі, прокоментував відмову українця від другого шансу стати абсолютним чемпіоном світу.
"Насамперед, ця країна – Україна – це те місце, де він знаходиться. І він б'ється, представляє свою країну дуже давно. З того часу, як він одягнув рукавички і почав боксувати.
Тому, я думаю, тут немає нічого особливого. Адже країна, яка зробила тебе тим, хто є, зараз у кризі.
Тому я вважаю, що це правильне рішення – повернутися та захищати свою країну. Моє серце з ним. Я підтримую таке рішення. Я б зробив те саме для моєї країни", – цитує Коммі vringe.com.
Далі по темі
Нагадаємо, що Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів у грудні минулого року. Африканець уникнув нокауту, бо Ломаченко відмовився взяти на себе вбивство.
Читайте також:
- Ломаченко – кумир американських боксерів. Проспект із США мріє про бій проти легенди
- Спадкоємець Ломаченка: український боксер з Білгорода-Дністровського виграв золото чемпіонату Європи
- Світ шокований, як українці дають копняка Путіну. Промоутер Ломаченка палить напалмом бункерного
- Василю, що це було? Ломаченко після двох тижнів війни просить "помилувати нас грішних"