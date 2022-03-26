Терминатор поддержал Ломаченко: украинец дерется за свою страну очень давно

Ганский боксер Ричард Комми восхищается поступком Василия Ломаченко, который отказался от поединка за абсолютное чемпионство ради защиты своей родины

Комми одобрил поступок Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко отказался от поединка с Джорджем Камбососом. У Василия сейчас более важный бой – против российских фашистов.

Соперник Ломаченко в последнем поединке на ринге – Ричард Комми, прокомментировал отказ украинца от второго шанса стать абсолютным чемпионом мира.

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"Прежде всего, эта страна – Украина – это то место, где он находится. И он дерется, представляет свою страну очень давно. С того времени, как он одел перчатки и начал боксировать. Поэтому я думаю, здесь нет ничего особенного. Ведь страна, которая сделала тебя тем, кто ты есть, сейчас в кризисе. Поэтому я считаю, что это правильное решение – вернуться и защищать свою страну. Мое сердце с ним. Я поддерживаю такое решение. Я бы сделал то же самое для моей страны", – цитирует Комми vringe.com.

Ломаченко победил Комми и теперь хочет боя с Камбососом / Фото: Getty Images

Напомним, что Ломаченко победил Комми единогласным решением судей в декабре прошлого года. Африканец избежал нокаута, потому что Ломаченко отказался взять на себя убийство.