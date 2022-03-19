Світ шокований, як українці підсмалюють дупу Путіну. Промоутер Ломаченка палить напалмом бункерного

90-річний глава компанії Top Rank Promotion Боб Арум багато чого побачив у своєму житті. Він пам'ятає, як Гітлер завойовував Європу під час Другої світової війни.
Але те, що творить російський диктатор в Україні, не вписується в жодні рамки.
"Я дуже пишаюся всіма українцями і тим, як вони протистоять цьому монстрові. Я був маленьким хлопчиком, коли Гітлер марширував до Європи та завойовував одну країну за іншою.
Я думав, що ці часи минули, але Путін діє безчесно. І я думаю, всі у світі шоковані тим, як українці протистоять йому, а зараз і надирають йому зад", – цитує Арума vringe.com.
Далі по темі
Нагадаємо, зараз Василь Ломаченко вступив до лав теороборони та зосереджений на захисті свого рідного міста від російських загарбників.
Раніше Боб Арум заявив, що бій Ломаченка з абсолютним чемпіоном Джорджем Камбососом, який планувався на початок літа, може відбутися ближче до кінця року.
Читайте також:
- Ломаченко та Усик захищають Україну та залишаються найкращими боксерами світу
- Василю, що це було? Ломаченко після двох тижнів війни просить "помилувати нас грішних"
- Скандальний каратист Горуна взяв у руки автомат і жорстко дорікнув Ломаченку
- Джошуа не чекатиме Усика: незабаром назве ім'я наступного суперника