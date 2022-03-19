Світ шокований, як українці підсмалюють дупу Путіну. Промоутер Ломаченка палить напалмом бункерного

Боб Арум розповів журналістам свою думку про вторгнення Росії в Україну, а також про новоявленого недофюрера з мордору

Ломаченко та Усик захищають Україну від російських окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

90-річний глава компанії Top Rank Promotion Боб Арум багато чого побачив у своєму житті. Він пам'ятає, як Гітлер завойовував Європу під час Другої світової війни.

Але те, що творить російський диктатор в Україні, не вписується в жодні рамки.

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"Я дуже пишаюся всіма українцями і тим, як вони протистоять цьому монстрові. Я був маленьким хлопчиком, коли Гітлер марширував до Європи та завойовував одну країну за іншою. Я думав, що ці часи минули, але Путін діє безчесно. І я думаю, всі у світі шоковані тим, як українці протистоять йому, а зараз і надирають йому зад", – цитує Арума vringe.com.

Ломаченко VS Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, зараз Василь Ломаченко вступив до лав теороборони та зосереджений на захисті свого рідного міста від російських загарбників.

Раніше Боб Арум заявив, що бій Ломаченка з абсолютним чемпіоном Джорджем Камбососом, який планувався на початок літа, може відбутися ближче до кінця року.

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