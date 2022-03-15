Ломаченко VS Камбосос: промоутер українця вірить, що бій відбудеться

Голова промоутерської компанії Top Rank Boxing Боб Арум розповів про домовленість із наступним суперником Василя Ломаченка

Ломаченко VS Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Місяць тому мрія Василя Ломаченка стала реальністю – Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа провести захист титулу з українським ексчемпіоном у трьох дивізіонах.

Камбосос уже вивчає майбутнього опонента / Фото: Колаж: Сьогодні

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Бій за неофіційною інформацією має відбутися влітку в Австралії, але початок війни Росії проти України ставить під сумнів проведення дуелі між боксерами. Зараз Василь Ломаченко вступив до лав теороборони, тому зосереджений на захисті свого рідного міста.

Боб Арум та Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

Пояснив ситуацію довкола поєдинку промоутер українського боксера Боб Арум. В інтерв'ю boxingnews24.com засновник Top Rank Boxing дав зрозуміти, що бій може бути перенесений.

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