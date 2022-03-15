Ломаченко VS Камбосос: промоутер українця вірить, що бій відбудеться

Місяць тому мрія Василя Ломаченка стала реальністю – Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа провести захист титулу з українським ексчемпіоном у трьох дивізіонах.
Бій за неофіційною інформацією має відбутися влітку в Австралії, але початок війни Росії проти України ставить під сумнів проведення дуелі між боксерами. Зараз Василь Ломаченко вступив до лав теороборони, тому зосереджений на захисті свого рідного міста.
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Пояснив ситуацію довкола поєдинку промоутер українського боксера Боб Арум. В інтерв'ю boxingnews24.com засновник Top Rank Boxing дав зрозуміти, що бій може бути перенесений.
"Все було зроблено. Ми про все домовилися. Сьогодні Лу надіслав нам листа, в якому сказав, що готовий зачекати деякий час, а потім йому доведеться рухатися далі. При цьому він подякував нам за перемовини. Якщо все не вирішиться до кінця тижня, Лу доведеться шукати інші варіанти для свого бійця. Отже, Камбосос зустрінеться з іншим суперником, але, сподіваюся, він переможе, а потім Джордж зможе провести бій з Ломаченком".