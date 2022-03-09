Скандальний каратист Горуна взяв у руки автомат і жорстко дорікнув Ломаченку

Олімпійський призер присоромив Василя Ломаченка за "ідіотську молитву" та "ручки з України та Росії"

Станіслав Горуна

Першого ж дня війни Горуна зібрав речі і з'явився у військову частину. Отримав інструктаж, вступив у наряд, а потім попросив відправити його ближче до бойових дій.

"Зараз війна. Яка різниця – ти спортсмен, політик, прибиральник, артист? Зараз питання просто у виживанні нас як народу. Я фізично підготовлений. Швидко реагую, вмію швидко приймати рішення. Просив командування відправити мене до Києва чи Одеси – ближче до бойових дій, щоб я був кориснішим".

Згадав Горуна боксера Василя Ломаченка, який після початку війни розмістив у себе в Instagram руки у кольорах українського та російського прапорів та молитву.

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"Коли побачив, що Ломаченко виставив ці ручки з України та Росії і ще якусь ідіотську молитву прописав. Для мене такий шок був. Коли вже почалася така очевидна війна. Я йому просто написав: "Вася, ти е***н?".

Станіслав прокоментував факт відвідування Росії після окупації Криму. Там він давав майстер-класи з карате.

"Щодо наших людей, військових, волонтерів, які багато пожертвували, щоб утримати наші кордони, коли наша армія була небоєздатною – це був негарний і зневажливий жест. Звичайно, я припинив такі речі".

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